La 19enne Zara Rutherford completa giro del mondo in ultraleggero

La pilota 19enne Zara Rutherford ha completato il giro del mondo in ultraleggero, toccando 52 paesi e 5 continenti intorno al mondo in circa 5 mesi. L' aviatrice anglo-belga sogna di diventare astronauta ma, per ora, ha centrato il primo, ambizioso, obiettivo di diventare la donna più giovane a circumnavigare il pianeta volando da sola. Ed è in buona compagnia; nell'estate 2021 un pilota inglese, di soli 18 anni, ha compiuto un volo simile, diventando di fatto il pilota più giovane in assoluto ad aver compiuto una simile impresa. Il viaggio a bordo del suo piccolo aereo monomotore Shark, con tratte da circa 5 o 6 ore, ha portata Zara, figlia d'arte di un ex pilota militare di elicotteri, attraverso oceani, deserti e la selvaggia ...

