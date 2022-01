(Di giovedì 20 gennaio 2022) Itaè alla ricerca di unper poter volare in alto, un compagno di viaggio che potrebbe palesarsi entro giugno e che per condividere le rotte con la startup dovrebbe 'piegarsi' ad alcuneirrinunciabili, quali...

Advertising

Corriere : Ita Airways, il marchio Alitalia tornerà a volare. I conti in rosso nel 2021: -170 milioni - reportrai3 : Che c’entra Helbiz con ITA Airways? Un imprenditore ci racconta di aver trovato accanto a Palella un altro manager… - zazoomblog : Ita Airways a caccia di un partner ma a queste condizioni - #Airways #caccia #partner #queste - studiomarzocchi : Ultima Ora: Ita Airways: il marchio Alitalia tornerà a volare. Nel 2021 Ebit a -170 milioni di euro #economia… - chevida : ...leggo “Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways, ha sondato la disponibilità dell’ad Fabio Lazzeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Airways

punta a stare sul mercato a tariffe e standard di servizio competitivi . Lo ha confermato il Presidente della compagnia Alfredo Altavilla , in audizione davanti alla Commissione Trasporti ...Così il presidente esecutivo di, Alfredo Altavilla, nel corso di un'audizione nella commissione Trasporti della Camera, aggiungendo che "prenderemo le conseguenze delle decisioni" dei ...“Dialogo aperto per superare in modo strutturale lo schema dei bandi, assicurando una soluzione più competitiva nel lungo termine” ...Cosa è emerso dal seguito dell'audizione del presidente di Ita, Altavilla, in Parlamento. Nel frattempo, sempre Altavilla ha sondato la disponibilità dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini ad ab ...