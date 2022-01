Fifa, dal 1 luglio nuovo regolamento sul prestito dei giocatori (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Saranno approvato nella prossima riunione del Consiglio In arrivo un nuovo regolamento sui prestiti nel calcio mercato con l’obiettivo di sviluppare i giovani giocatori, promuovere l’equilibrio competitivo e prevenire l’accaparramento. Lo annuncia la Fifa che farà entrare in vigore le nuove regole a partire dal 1° luglio 2022. Tra queste come riporta l’Ansa l’obbligo di un accordo scritto che definisca i termini del prestito, in particolare la sua durata e le condizioni finanziarie, il divieto di sub-prestito di un giocatore professionista che è già in prestito ad un terzo club e una limitazione del numero di prestiti per stagione tra gli stessi club. In seguito alla decisione approvata l’anno scorso dal Comitato degli stakeholder del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Saranno approvato nella prossima riunione del Consiglio In arrivo unsui prestiti nel calcio mercato con l’obiettivo di sviluppare i giovani, promuovere l’equilibrio competitivo e prevenire l’accaparramento. Lo annuncia lache farà entrare in vigore le nuove regole a partire dal 1°2022. Tra queste come riporta l’Ansa l’obbligo di un accordo scritto che definisca i termini del, in particolare la sua durata e le condizioni finanziarie, il divieto di sub-di un giocatore professionista che è già inad un terzo club e una limitazione del numero di prestiti per stagione tra gli stessi club. In seguito alla decisione approvata l’anno scorso dal Comitato degli stakeholder del ...

Fifa: dal primo luglio nuovo regolamento su prestiti calciatori - Calcio ANSA Nuova Europa FIFA, nuovo regolamento per i prestiti La FIFA ha lavorato ai nuovi regolamenti sui prestiti dei calciatori nel calcio internazionale. Saranno presentati al Consiglio FIFA. Il regolamento entrerà ufficialmente in vigo ...

Mercato, la Fifa rivoluziona il regolamento sui prestiti: in vigore dalla stagione 2022/23 La Fifa ha deciso di intervenire con decisione nella regolamentazione dei prestiti in sede di calciomercato, introducendo a partire da luglio 2022 nuove norme che tutte le società dovranno seguire per ...

