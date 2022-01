Festival di Sanremo 2022 | i favoriti alla vittoria secondo i siti di scommesse

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildiè ufficialmente alle porte: solo una manciata di giorni ci divide dall’avvio della settantaduesima edizione della kermesse canora che aprirà le porte dell’Eurovision Song Contest a chi trionferà all’Ariston. E proprio di papabili candidativogliamo parlarvi oggi. Ancorché ignari delle esibizioni dei 25 brani in gara, alcunidigià si sono prodotti in speculazioni, azzardando ipotesi su chi potrebbe raggiungere la vetta del podio. Ecco che allora la classifica di Sisal Matchpoint per ildivede i seguenti cantanti: candidati al primo posto figurano anzitutto Mahmood e Blanco quotati ...

Insomma rigettata l'accusa di "spaccio", Ornella Muti si appresta a salire sul palco del teatro Ariston al fianco di Amedus nella prima serata deldiIldi2022 conferma Suzuki come auto ufficiale della sua 72a edizione, che si terrà dall'1 al 5 febbraio prossimi nella suggestiva e tradizionale cornice del Teatro Ariston. La kermesse ...Francesca Michielin, che si è classificata seconda lo scorso anno duettando con Fedez, torna al Festival di Sanremo per mettere la propria arte a disposizione della collega Emma Marrone.. Ma non finis ...Il 25 Febbraio sarà fuori “IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE”, nuovo album di IRAMA per Warner Music e con la direzione artistica di Shablo. L’artista annuncia sui social l’uscita dell’album, che ...