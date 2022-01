Doppia tragedia nel casertano | due cognati muoiono a distanza di poche ore

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dramma nel, duedi. Giovanni Ferrara, 77 anni e Clemente De Lucia, 69 anni, sono entrambi deceduti dopo qualche ora l’uno dall’altro. San Felice a Cancello, il doppio dramma Il primo era un ex dipendete dell’acquedotto di Napoli. Da tempo lottava contro un brutto e nella mattinata di ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

razorblack66 : RT @DavPoggi: Madre e figlio morti di Covid a poche ore di distanza: tragedia a Iglesias Annamaria Solinas e Bruno Sanna, madre e figlio,89… - DavPoggi : Madre e figlio morti di Covid a poche ore di distanza: tragedia a Iglesias Annamaria Solinas e Bruno Sanna, madre e… - NonnaMaria15 : RT @cronaca_di_ieri: 19/01/22 Madre e figlio morti di Covid a poche ore di distanza: tragedia a Iglesias. Annamaria Solinas e Bruno Sanna… - Laura45770337 : RT @cronaca_di_ieri: 19/01/22 Madre e figlio morti di Covid a poche ore di distanza: tragedia a Iglesias. Annamaria Solinas e Bruno Sanna… - FabriceFabriz : RT @InvictusNon: Madre e figlio morti di Covid a poche ore di distanza: tragedia a Iglesias -

Ultime Notizie dalla rete : Doppia tragedia

Teleclubitalia.it

Laa Iglesias. La donna è morta nel pomeriggio di domenica al Cto della cittadina mineraria, l'uomo lunedì mattina al Santissima trinità di Cagliari. Entrambi erano vaccinati condose,...ANCONA - Asili e primarie ko da contagi . Le classi conpositività erogano la modalità della didattica mista, ma la formula mette in crisi docenti e ... APPROFONDIMENTI IL DRAMMAin banca,...Annamaria Solinas e Bruno Sanna, madre e figlio, di 89 e 55 anni, uccisi dal virus: lei domenica pomeriggio, lui lunedì mattina. Erano vaccinati con doppia .... La donna è morta nel pomeriggio di dome ...Annamaria Solinas, 88 anni, e il figlio Bruno Sanna, 55, sono morti in Sardegna a soli 12 ore di distanza: dopo essere stati trasferiti in ospedale, ...