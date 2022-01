Dopo il duro scontro con la Celentano, Todaro replica via social: “Capisco che non potesse andare in onda per esteso…” (Di giovedì 20 gennaio 2022) La discussione tra Raimondo Todaro e Alessansra Celentano Nel daytime di oggi, giovedì 10 gennaio, di Amici 21 è andato in onda un acceso confronto tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Questa cosa deriva dalla proposta di lui sulla scia di Rudy Zerbi, ovvero fare una media delle classifiche delle gare affrontate dai ballerini ed L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 20 gennaio 2022) La discussione tra Raimondoe AlessansraNel daytime di oggi, giovedì 10 gennaio, di Amici 21 è andato inun acceso confronto tra Raimondoe Alessandra. Questa cosa deriva dalla proposta di lui sulla scia di Rudy Zerbi, ovvero fare una media delle classifiche delle gare affrontate dai ballerini ed L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ilriformista : I giudizi sferzanti di #Renzi dopo il ‘tweet unificato’ del centrosinistra sul #Quirinale, quindi la previsione su… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Dopo Djokovic,l'Australia mantiene il pugno duro a difesa dei confini,nei confronti dei non vaccinati:a rischio un alt… - endorf1ne : sti rapper parlan sempre delle madri, Dio che schifo sai che c'è? Sembra tipo che hanno il complesso di Edipo frate… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Dopo Djokovic,l'Australia mantiene il pugno duro a difesa dei confini,nei confronti dei non vaccinati:a rischio un alt… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Dopo Djokovic,l'Australia mantiene il pugno duro a difesa dei confini,nei confronti dei non vaccinati:a rischio un alt… -