Deborah Compagnoni e la morte del fratello Jacopo | “Non ha commesso nessun errore | è andata così Doveva accadere | ma è straziante”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) «Ladi miosembrava sospesa, irreale, adesso invece l’incredulità si è fatta concreta e dolorosa». Per la prima voltaparla pubblicamente del lutto che un mese fa ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia: il 17 dicembre scorso, infatti, il più piccolo dei suoi fratelli,, 40 anni, è morto mentre sciava e scendeva dal canale Nord del Monte Sobretta, territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina (Sondrio). Travolto da una valanga,è stato trascinando per 500 metri lungo un canalone pieno di balzi rocciosi ed è morto proprio a causa delle ferite riportate nella caduta. Lui che conosceva tutto di quelle montagne, dove da anni lavorava come guida alpina e maestro di sci. «era ...

Un mese fa la morte del fratello minore Jacopo travolto da una valanga sulle 'sue' montagne della Valtellina. La tre volte campionessa olimpica di sci è tornata a casa, Santa Caterina ...La tre volte campionessa olimpica di sci alpinoelogia, in un'intervista al 'Corriere della Sera' le tre azzurre di punta in vista dei Giochi invernali di Pechino al via il 4 ...La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in Italia e fa tappa a Cortina d'Ampezzo per una libera ed un superG previsti il 22 e il 23 gennaio. Il comprensorio Dolomiti Superski ha ospitato i Ca ...Deborah Compagnoni torna a parlare a distanza di un mese dalla morte del fratello minore Jacopo, travolto da una valanga sulle montagne della Valtellina.