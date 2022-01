Conte e Salvini, primo incontro per il Quirinale: la missione quasi impossibile è andare oltre Berlusconi (Di giovedì 20 gennaio 2022) primo contatto tra destra e sinistra in vista delle imminenti elezioni del Presidente della Repubblica: a fare da tramite tra due mondi apparentemente ancora molto lontani sono i due ex alleati di Governo, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Due anni dopo le dimissioni dal Conte I e il celebre attacco frontale al leader della Lega e alla Meloni “cospiratori nelle tenebre”, ora i due si sono trovati per sondare il terreno e capire se c’è un terreno comune tra le varie esigenze: centrale, ancora, è il nodo Berlusconi. Elezioni per il Quirinale, oggi l’incontro “cordiale” tra Conte e Salvini Proseguono le consultazioni interne alle varie realtà politiche che compongono il Parlamento della XVIII legislatura dell’Italia repubblicana. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022)contatto tra destra e sinistra in vista delle imminenti elezioni del Presidente della Repubblica: a fare da tramite tra due mondi apparentemente ancora molto lontani sono i due ex alleati di Governo, Giuseppee Matteo. Due anni dopo le dimissioni dalI e il celebre attacco frontale al leader della Lega e alla Meloni “cospiratori nelle tenebre”, ora i due si sono trovati per sondare il terreno e capire se c’è un terreno comune tra le varie esigenze: centrale, ancora, è il nodo. Elezioni per il, oggi l’“cordiale” traProseguono le consultazioni interne alle varie realtà politiche che compongono il Parlamento della XVIII legislatura dell’Italia repubblicana. ...

Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - Corriere : Incontro tra Conte e Salvini in vista della votazione per il Colle - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Conte incontra Salvini, Berlusconi ancora in silenzio. Letta: “Necessaria un’intesa su nome… - TV7Benevento : Quirinale: Borghi (Pd), 'bene Conte-Salvini, dialogo per ricerca nome condiviso'... - Giuseppeiacobe3 : Salvini evita anche solo di avvicinarti al fallito mediocre Conte, anche per non dargli luce!!! -