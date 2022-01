Colle | il sondaggista Masia | «Berlusconi e Draghi i più forti Ma dal cilindro può uscire una donna»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) «oppure una terza personalità, il cui nome ancora è nel, che non escludo possa essere una». È quanto prevede possa accadere sull’elezione del prossimo capo dello Stato, Fabrizio. Lui è il direttore di Emg Different, società di sondaggi marketing e opinion Research. Come tutti quelli che fanno il suo mestiere, ancheparla soprattutto con numeri e percentuali. Non stupisce, perciò, che citi ancora tra i papabili il fondatore del centrodestra proprio mentre tutti, chi più chi meno, ne sollecitano il ritiro dalla partita del Quirinale. Numeri, dunque, ma non solo.scettico sul Mattarella bis Già, perché a far percepire ala candidatura del Cavaliere come «l’unica che teoricamente sul campo pare ...