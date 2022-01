Caso Moby, concessioni per le tratte e fiscalità: le battaglie “perse” del re dei traghetti. Le proroghe? Le fecero De Micheli e Giovannini (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non prorogò lui il contratto fra il re dei traghetti e lo Stato, cui deve 115 milioni di euro. Furono, almeno formalmente, l’ex ministro De Micheli e l’attuale, Enrico Giovannini. Parla Danilo Toninelli, non indagato, oggi senatore semplice ma uomo chiave dei trasporti nei primi 15 mesi nel primo governo Conte. Mesi in cui succede quel che la Procura di Milano cerca di mettere a fuoco, ma già incendia il M5S, nel pieno della corsa per il Colle: l’indagine a carico di Beppe Grillo per le somme versate dall’armatore Vincenzo Onorato con contratti pubblicitari che gli inquirenti ipotizzano fittizi, fatti cioè per ricevere “favori” da parte dei parlamentari e funzionari ministeriali. Traffico di influenze illecite, l’accusa. In quel periodo che va dal primo giugno 2018 al 5 settembre 2019, in cima al ministero dei Trasporti c’era lui, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non prorogò lui il contratto fra il re deie lo Stato, cui deve 115 milioni di euro. Furono, almeno formalmente, l’ex ministro Dee l’attuale, Enrico. Parla Danilo Toninelli, non indagato, oggi senatore semplice ma uomo chiave dei trasporti nei primi 15 mesi nel primo governo Conte. Mesi in cui succede quel che la Procura di Milano cerca di mettere a fuoco, ma già incendia il M5S, nel pieno della corsa per il Colle: l’indagine a carico di Beppe Grillo per le somme versate dall’armatore Vincenzo Onorato con contratti pubblicitari che gli inquirenti ipotizzano fittizi, fatti cioè per ricevere “favori” da parte dei parlamentari e funzionari ministeriali. Traffico di influenze illecite, l’accusa. In quel periodo che va dal primo giugno 2018 al 5 settembre 2019, in cima al ministero dei Trasporti c’era lui, ...

