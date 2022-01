Ascolti tv mercoledì 19 gennaio: Single ma non troppo, Inter-Empoli, Kalipè (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ascolti tv mercoledì 19 gennaio: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 19 gennaio 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Single ma non troppo. Su Rai 2 Kalipè. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Inter-Empoli di Coppa Italia. Su Italia 1 Il cacciatore e la regina dei ghiacci. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 19 gennaio 2022? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 19 gennaio 2022, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 20 gennaio 2022)tv19: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,192022? Su Rai 1 è andato in onda il filmma non. Su Rai 2. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5di Coppa Italia. Su Italia 1 Il cacciatore e la regina dei ghiacci. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggioritv192022? Di seguito tutti i dati.tv 192022, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 19 gennaio 2022: Single ma non troppo, Chi l'ha visto?, Inter-Empoli, Non è l'Arena, dati Audi… - 95_addicted : RT @falcions85: Da una parte vanno Fauci, Obama, Lady Gaga, ministri e commissari per l'emergenza. Dall'altra Povia, gente con i busti di g… - potterhead_1000 : RT @falcions85: Da una parte vanno Fauci, Obama, Lady Gaga, ministri e commissari per l'emergenza. Dall'altra Povia, gente con i busti di g… - carlo234556 : RT @falcions85: Da una parte vanno Fauci, Obama, Lady Gaga, ministri e commissari per l'emergenza. Dall'altra Povia, gente con i busti di g… - falcions85 : Da una parte vanno Fauci, Obama, Lady Gaga, ministri e commissari per l'emergenza. Dall'altra Povia, gente con i bu… -