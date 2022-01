Will Smith balla con la madre per il suo 85esimo compleanno sulle note di Whitney Houston (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Will Smith ha ballato con la madre per il suo 85esimo compleanno sulle note di una canzone di Whitney Houston, come dimostra un VIDEO che la star ha diffuso sui suoi profili social. Lunedì 17 gennaio 2022 Will Smith ha festeggiato l'85° compleanno di sua madre Caroline Bright attraverso i social media, pubblicando un VIDEO in cui lui e la mamma ballano assieme sulle note di I Wanna Dance with Somebody di Whitney Houston durante una festa all'aperto. "85 Oggi! Buon compleanno, mamma. Balliamo fino ad arrivare a 100", ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)hato con laper il suodi una canzone di, come dimostra unche la star ha diffuso sui suoi profili social. Lunedì 17 gennaio 2022ha festeggiato l'85°di suaCaroline Bright attraverso i social media, pubblicando unin cui lui e la mammano assiemedi I Wanna Dance with Somebody didurante una festa all'aperto. "85 Oggi! Buon, mamma. Balliamo fino ad arrivare a 100", ha ...

