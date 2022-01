Uomini e Donne, puntata di oggi: Diego litiga con Armando e Jessica! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Uomini e Donne, puntata di oggi: Diego frequenta Marika, ma nessuno crede in questa conoscenza e Jessica ed Armando lo attaccano. Gemma decide di chiudere sia con Leonardo sia con Stefano… Nella puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Marika e Diego. I due si stanno frequentando, ma in studio è scoppiato un litigio che ha coinvolto il cavaliere, oltre che Armando e Jessica. Diego è stato accusato di non essere completamente sincero con la dama. Ecco che cosa è successo nella puntata di oggi. Uomini e Donne, puntata di oggi: forte litigio tra ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)difrequenta Marika, ma nessuno crede in questa conoscenza e Jessica edlo attaccano. Gemma decide di chiudere sia con Leonardo sia con Stefano… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di Marika e. I due si stanno frequentando, ma in studio è scoppiato un litigio che ha coinvolto il cavaliere, oltre chee Jessica.è stato accusato di non essere completamente sincero con la dama. Ecco che cosa è successo nelladidi: forte litigio tra ...

