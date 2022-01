Uomini e Donne LIVE: bufera a centro studio. Il cavaliere sotto attacco (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quotidiano appuntamento con Uomini e Donne. Scontro tra il cavaliere e la dama sarda che gli fa precise accuse. Armando cerca di sminuire il cavaliere. La puntata riprende da Diego… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quotidiano appuntamento con. Scontro tra ile la dama sarda che gli fa precise accuse. Armando cerca di sminuire il. La puntata riprende da Diego… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

