UNIQLO sponsor del circuito ITF fino al 2024

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La International Tennis Federation ehanno annunciato che il marchio di abbigliamento continuerà a supportare il tennis in carrozzina per altri tre anni, con il rinnovo dell'accordo come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UNIQLO sponsor

Tiscali.it

Il calendario del circuito di tennis in carrozzina, di cuiè 'title' dal 2014, comprende almeno 160 eventi in più di 40 paesi ogni anno. "A nome dell'ITF e dell'intera comunità del ...Alberto Corradi vince l'Spirit Award 2021, il premio nato cinque anni fa dall'accordo tra l'International Tennis Federation e il suo mainper rendere onore alla persona o all'organizzazione che incarna i ...Dopo la tempesta mediatica le aziende che supportano il tennista serbo, come Lacoste, Asics e Peugeot, potrebbero rivedere le proprie strategie di marketing ...La International Tennis Federation e UNIQLO hanno annunciato che il marchio di abbigliamento continuerà a supportare il tennis in carrozzina ...