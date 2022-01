Ultime Notizie Roma del 19-01-2022 ore 20:10 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale l’ho ritrovato Buonasera dalla redazione oggi il dpcm con la lista delle attività dove non sarà richiesto il Green pass che chiuderebbe tra l’altro i tabaccai Sicilia e Calabria sfidano Intanto il governo e consentono l’attraversamento dello Stretto di Messina anche i non vaccinati le regioni sono sempre più in pressing per modificare le regole anti covid a partire dai parametri di conteggio dei ricoveri in ospedale per evitare il passaggio nella zona con più le iscrizioni friuli-venezia Giulia Piemonte la stessa siciliano infatti già parametri e da zona arancione mentre Abruzzo Calabria Lazio Liguria Marche Toscana e provincia di Trento piccolo disco ora rientro venerdì sempre felice rientrato l’allarme per la Valle d’Aosta ha chiesto comunque una deroga al governo per evitare di finire in zona rossa Se dovessero risalire le terapie ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dailynews radiogiornale l’ho ritrovato Buonasera dalla redazione oggi il dpcm con la lista delle attività dove non sarà richiesto il Green pass che chiuderebbe tra l’altro i tabaccai Sicilia e Calabria sfidano Intanto il governo e consentono l’attraversamento dello Stretto di Messina anche i non vaccinati le regioni sono sempre più in pressing per modificare le regole anti covid a partire dai parametri di conteggio dei ricoveri in ospedale per evitare il passaggio nella zona con più le iscrizioni friuli-venezia Giulia Piemonte la stessa siciliano infatti già parametri e da zona arancione mentre Abruzzo Calabria Lazio Liguria Marche Toscana e provincia di Trento piccolo disco ora rientro venerdì sempre felice rientrato l’allarme per la Valle d’Aosta ha chiesto comunque una deroga al governo per evitare di finire in zona rossa Se dovessero risalire le terapie ...

