UeD, Jessica ci va pesante con Diego: ‘I tuoi attributi sono appesi al mio albero' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Diego è finito al centro dell'attenzione nella puntata di Uomini e Donne del 19 gennaio. Tra il cavaliere e la dama Jessica Serra sono volati stracci, con quest'ultima che lo ha accusato di essere solamente interessato a soffermarsi all'interno di U&D e di strumentalizzare i suoi familiari. Tutto è cominciato a causa dell'interesse di Diego nei confronti di Marika. I due sono usciti insieme e ci sarebbe stato anche un bacio. Furibonda, Jessica ha cominciato a puntare il dito contro il cavaliere, inveendo pesantemente contro l'uomo. Scontro infuocato a Uomini e Donne, Jessica inveisce contro Diego A Uomini e Donne la polemica è all'ordine del giorno. Nella puntata del 19 gennaio i telespettatori hanno assistito allo scontro ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è finito al centro dell'attenzione nella puntata di Uomini e Donne del 19 gennaio. Tra il cavaliere e la damaSerravolati stracci, con quest'ultima che lo ha accusato di essere solamente interessato a soffermarsi all'interno di U&D e di strumentalizzare i suoi familiari. Tutto è cominciato a causa dell'interesse dinei confronti di Marika. I dueusciti insieme e ci sarebbe stato anche un bacio. Furibonda,ha cominciato a puntare il dito contro il cavaliere, inveendomente contro l'uomo. Scontro infuocato a Uomini e Donne,inveisce controA Uomini e Donne la polemica è all'ordine del giorno. Nella puntata del 19 gennaio i telespettatori hanno assistito allo scontro ...

