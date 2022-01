Trovate prove delle frodi della società di Trump, il procuratore: 'Costringeremo lui e i suoi figli a testimoniare' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sarà un caso che quando un imprenditore si butta in politica, i suoi affari e la sua azione politica finiscano per coincidere? Come per Berlusconi da noi, anche Donald Trump non è da meno. Il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sarà un caso che quando un imprenditore si butta in politica, iaffari e la sua azione politica finiscano per coincidere? Come per Berlusconi da noi, anche Donaldnon è da meno. Il ...

Advertising

globalistIT : Sarebbe ora che si levassero quel sorrisetto... - lorenzocaputa : @rodolfocorrenti @simonecossu23 Infatti prima non poteva permetterseli giusto? Ma dove trovate il tempo di pensare… - icarusvfxlls_ : @i93Cherry vabb ma non ci sono prove, a quanto ne so io, sugli ziam, se ci sono okay ma fino ad ora non ne ho trovate quindi non ci credo - florestanocris1 : @GiancarloDeRisi Dopo sei mesi mi sembra impossibile che siano state trovate prove che possano scalfire la presunzi… - mephjl : @NibBiotec Se solo lo ascoltassero, o ascoltassero chiunque dica il contrario loro, può darsi che le prove sarebber… -