Scriveva post di odio contro Sassoli: deferito 40enne No vax | E' ricoverato in ospedale per Covid (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizia postale della Campania ha deferito un quarantenne della provincia di Napoli con l'accusa di essere l'autore di uno dei messaggi lesivi della memoria dell'ex presidente del Parlamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La poliziaale della Campania haun quarantenne della provincia di Napoli con l'accusa di essere l'autore di uno dei messaggi lesivi della memoria dell'ex presidente del Parlamento ...

