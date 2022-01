Sangiovanni: «E adesso ascoltate la nostra voce» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’unicità, che è la cosa a cui tiene più di tutto. I desideri, che ha appena iniziato a realizzare. Lo smarrimento, che certi cambiamenti portano. A un passo dal suo primo Sanremo, Sangiovanni è un treno di pensieri. E alle generazioni venute prima della sua dice: «Prestate attenzione ai nostri messaggi» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’unicità, che è la cosa a cui tiene più di tutto. I desideri, che ha appena iniziato a realizzare. Lo smarrimento, che certi cambiamenti portano. A un passo dal suo primo Sanremo,è un treno di pensieri. E alle generazioni venute prima della sua dice: «Prestate attenzione ai nostri messaggi»

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Sangiovanni & Madame - perso nel buio - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Sangiovanni & Madame - perso nel buio - sognialcielo : @voguesangio ma che c’entra sangiovanni adesso ?? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Sangiovanni & Madame - perso nel buio - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Sangiovanni & Madame - perso nel buio -