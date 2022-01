Roma, il Tottenham piomba sul giocatore: i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’edizione odierna di Tuttosport riporta che il Tottenham sta seguendo da vicino la situazione legata a Jordan Veretout. Il francese infatti dopo l’arrivo nella capitale di Sergio Oliveira, fortemente voluto da Mourinho e fresco di esordio con gol decisivo, potrebbe vedere ridursi sempre di più il suo minutaggio. Per questo motivo Fabio Paratici starebbe studiando il colpo di mercato. Per ora la dirigenza giallorossa non ha ricevuto offerte concrete, ma negli ultimi giorni di mercato la situazione potrebbe cambiare. Rimane comunque difficile che il centrocampista ex Fiorentina se ne vada a gennaio, a meno che la Roma non decida di puntare su Kamara dell’OM, obiettivo di mercato numero uno al momento. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’edizione odierna di Tuttosport riporta che ilsta seguendo da vicino la situazione legata a Jordan Veretout. Il francese infatti dopo l’arrivo nella capitale di Sergio Oliveira, fortemente voluto da Mourinho e fresco di esordio con gol decisivo, potrebbe vedere ridursi sempre di più il suo minutaggio. Per questo motivo Fabio Paratici starebbe studiando il colpo di mercato. Per ora la dirigenza giallorossa non ha ricevuto offerte concrete, ma negli ultimi giorni di mercato la situazione potrebbe cambiare. Rimane comunque difficile che il centrocampista ex Fiorentina se ne vada a gennaio, a meno che lanon decida di puntare su Kamara dell’OM, obiettivo di mercato numero uno al momento. Thomas Cambiaso

Advertising

Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, il Tottenha… - FilippoRubu00 : ??#Roma, sirene inglesi per il centrocampista francese Jordan #Veretout ???? Il calciatore, dopo l’arrivo di Oliveira… - g_iallorossi : ?? #ASROMA, MERCATO IN FERMENTO?? Sirene inglesi per Jordan #Veretout: possibili offerte in arrivo da #Tottenham e… - kaizenismo : @thedavideduro Ndombele pagato 60 milioni dal Tottenham va alla Roma in cambio di Veretout. Pazzesco il mondo in cui vivete voi romanisti - CalcioOggi : Calciomercato Roma: il Tottenham mette gli occhi su Veretout - RomaNews -