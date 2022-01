Rai: no women, no panel. Anche nei talk show arrivano le quote rosa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Donne, basta talk show senza parità firmato in Rai il manifesto per la tv Il Messaggero, pagina 24, di Maria Lombardi. «Senza donne non se ne parla». Niente più talk show, dibattiti, trasmissioni radio e tv con gli uomini a farla da padroni, stop ai “manel” e a tutti gli spazi di discussione senza parità. Adesso non è solo più una promessa o una raccomandazione, ci sono Anche le firme, a cominciare da quelle della ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti e della presidente della Rai Marinella Soldi. II Memorandum d’Intesa «No women No panel – Senza donne non se ne parla» è stato siglato ieri pomeriggio nella Sala degli Arazzi, a viale Mazzini. «Prevede un impegno abbastanza semplice: che in ogni dibattito ci sia un’equa rappresentanza di genere», ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Donne, bastasenza parità firmato in Rai il manifesto per la tv Il Messaggero, pagina 24, di Maria Lombardi. «Senza donne non se ne parla». Niente più, dibattiti, trasmissioni radio e tv con gli uomini a farla da padroni, stop ai “manel” e a tutti gli spazi di discussione senza parità. Adesso non è solo più una promessa o una raccomandazione, ci sonole firme, a cominciare da quelle della ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti e della presidente della Rai Marinella Soldi. II Memorandum d’Intesa «NoNo– Senza donne non se ne parla» è stato siglato ieri pomeriggio nella Sala degli Arazzi, a viale Mazzini. «Prevede un impegno abbastanza semplice: che in ogni dibattito ci sia un’equa rappresentanza di genere», ...

