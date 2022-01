Quante gente in Piazza a Milano con Paragone? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci avete segnalato alcuni post dove i sostenitori di Gianluigi Paragone, che si sono ritrovati lo scorso sabato a Milano a manifestare contro green pass e vaccinazioni varie, si lamentano del numero di partecipanti riportato dai vari media. Uno dei post che ci avete segnalato è sulla bacheca di Robby Giusti, opinionista modenese che collabora con ByoBlu e il Paragone.it. Il suo post del 16 gennaio recita: Ieri a Milano con Gianluigi Paragone, Montagnier e Robby Giusti, per Sky Tg 24 c’erano solo 1000 persone e per il Tgcom 2000! Valutate voi ! Grazie a Facebook la verità viene sempre fuori ! Giusti pubblica un video a sostegno della sua lamentela dove si vede la Piazza il 15 gennaio 2022 (non limitatevi a guardarlo, ascoltate anche cosa viene detto, ché ne parliamo a fine ... Leggi su butac (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci avete segnalato alcuni post dove i sostenitori di Gianluigi, che si sono ritrovati lo scorso sabato aa manifestare contro green pass e vaccinazioni varie, si lamentano del numero di partecipanti riportato dai vari media. Uno dei post che ci avete segnalato è sulla bacheca di Robby Giusti, opinionista modenese che collabora con ByoBlu e il.it. Il suo post del 16 gennaio recita: Ieri acon Gianluigi, Montagnier e Robby Giusti, per Sky Tg 24 c’erano solo 1000 persone e per il Tgcom 2000! Valutate voi ! Grazie a Facebook la verità viene sempre fuori ! Giusti pubblica un video a sostegno della sua lamentela dove si vede lail 15 gennaio 2022 (non limitatevi a guardarlo, ascoltate anche cosa viene detto, ché ne parliamo a fine ...

