Post contro Sassoli, "Ugo Fuoco" continua a inveire dall'ospedale: "Vi prendo tutti a calci" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Malgrado sia in ospedale con il covid continua a inveire "Ugo Fuoco", nickname del 40enne della provincia di Napoli denunciato dalla Polizia Postale della Campania con l'accusa di essere l'autore di uno dei messaggi offensivi nei confronti dell'ex presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, scomparso di recente. In un video pubblicato su Fb qualche ora fa, continua a proferire una serie di improperi malgrado tossisca e indossi la mascherina per l'ossigeno: "...se ritorno – dice – e dovete augurarvi di no, a questo punto, vi prendo a calci…". Sui suoi profili social, fa sapere nel video "Ugo Fuoco", stanno confluendo una serie di commenti non graditi che lo hanno spinto a girare il video ...

