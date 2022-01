Ospedale Grassi di Ostia: 1 paziente positivo contagi 4 infermieri (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ospedale Grassi, Ostia. La variante Omicron corre all’impazzata, anche negli ospedali della Regione. Dove il numero dei ricoveri continua a salire, così come quello dei contagi. I soggetti maggiormente presi di mira sono proprio i membri del personale sanitario che ogni giorno sono in prima fila a combattere contro la pandemia. Il recente accaduto è l’ennesima dimostrazione dell’alto livello di contagiosità della variante Omicron. Leggi anche: Variante Omicron, nuovi sintomi rispetto alla Delta: febbre, mal di gola e tosse i più comuni contagi nell’Ospedale Grassi di Ostia Proprio nelle ultime ore presso l’Ospedale Grassi di Ostia, un paziente ricoverato nel reparto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022). La variante Omicron corre all’impazzata, anche negli ospedali della Regione. Dove il numero dei ricoveri continua a salire, così come quello dei. I soggetti maggiormente presi di mira sono proprio i membri del personale sanitario che ogni giorno sono in prima fila a combattere contro la pandemia. Il recente accaduto è l’ennesima dimostrazione dell’alto livello diosità della variante Omicron. Leggi anche: Variante Omicron, nuovi sintomi rispetto alla Delta: febbre, mal di gola e tosse i più comuninell’diProprio nelle ultime ore presso l’di, unricoverato nel reparto ...

