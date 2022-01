Non mi lasciare e l’insopportabile sensazione di apnea (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non mi lasciare - Vittoria Puccini Che si tratti di gialli, polizieschi o commedie leggere, la fiction Rai non sbaglia un colpo. Tranne rarissimi casi, le proposte seriali della tv pubblica sono capaci di appassionare il pubblico, merito di una scrittura forte, di attori nella parte e di registi in grado di valorizzare ogni elemento a loro disposizione. Non mi lasciare, la serie prodotta da Paypermoon e diretta da Ciro Visco, non fa eccezione, rivelandosi ben confezionata e tecnicamente riuscita; peccato che si faccia fatica a seguirla. E’ cupa e per molti versi respingente. Il tema trattato è forse il più difficile da mettere in scena, soprattutto su una rete generalista e in un orario in cui la famiglia dovrebbe essere interamente riunita davanti alla tv: la violenza sui minori e la pedopornografia sono argomenti duri, dolorosi, che non lasciano ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non mi- Vittoria Puccini Che si tratti di gialli, polizieschi o commedie leggere, la fiction Rai non sbaglia un colpo. Tranne rarissimi casi, le proposte seriali della tv pubblica sono capaci di appassionare il pubblico, merito di una scrittura forte, di attori nella parte e di registi in grado di valorizzare ogni elemento a loro disposizione. Non mi, la serie prodotta da Paypermoon e diretta da Ciro Visco, non fa eccezione, rivelandosi ben confezionata e tecnicamente riuscita; peccato che si faccia fatica a seguirla. E’ cupa e per molti versi respingente. Il tema trattato è forse il più difficile da mettere in scena, soprattutto su una rete generalista e in un orario in cui la famiglia dovrebbe essere interamente riunita davanti alla tv: la violenza sui minori e la pedopornografia sono argomenti duri, dolorosi, che non lasciano ...

