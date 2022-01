Nizza | sparatoria nel centro della città | un morto

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Paura a. Nelfrancese unaha provocato la morte di una persona. Dopo la notizia riportata dal sito Nice-Matin, sono arrivate conferme da più parti. Continuano le indagini per capire il motivo che ha dato origine alla. Secondo una prima ricostruzione un poliziotto avrebbe aperto il fuoco a seguito di un fermo di nel quartiereBuffa. Gli agenti hanno dato il via ad una caccia all’uomo e la zona è stata chiusa per favorire l’inseguimento. Il procuratore Xavier Bonhomme sull’episodio ha detto: “Qualcosa è andato storto in un’operazione di polizia, un poliziotto ha aperto il fuoco su alcune persone. Stavamo procedendo ad un’operazione riguardante un omicidio commesso il 24 dicembre. Dovevano essere fermati dei sospetti. ...

Una persona è morta in seguito a una sparatoria nel centro di Nizza, in Francia. 'Qualcosa è andato storto in un'operazione di polizia, un poliziotto ha aperto il fuoco su alcune persone', ha detto alla stampa a Nizza il procuratore Xavier Bonhomme.