"Monterossi", la serie Amazon Prime che ha Bob Dylan come colonna sonora (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da pochi giorni su Amazon Prime c'è una novità importante: la serie "Monterossi" che racconta le vicende dell'autore televisivo meneghino omonimo Carlo (Fabrizio Bentivoglio) inventore – pentito – della serie "Crazy love" che ha nella soubrette Flora De Pisis (Carla Signoris) la grande regina della Fabbrica della merda. Si comincia con "Questa non è una canzone d'Amore" il primo titolo (2014; Sellerio) dello scrittore Alessandro Robecchi, inventore di questo personaggio – ne firma anche la sceneggiatura – e che ha come regia una sicurezza come Roan Johnson. Monterossi non vuole più fare "Crazy love" perché ritiene che la sua idea iniziale sia stata stravolta in una pornografia dei sentimenti che lui non ritiene si attagli alla sua persona. Ma dopo che ...

