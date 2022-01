Luca Attanasio | arrestati in Congo i presunti assassini dell' ambasciatore italiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima svolta nelle indagini per l'omicidionella Repubblica democratica del. A quasi un anno dall'agguato in cui perse la vita insieme alla sua scorta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca Attanasio

Prima svolta nelle indagini per l'omicidio dell'ambasciatore italianonella Repubblica democratica del Congo. A quasi un anno dall'agguato in cui perse la vita insieme alla sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci , e all'autista Mustafa Milambo , la ...La polizia del Nord Kivu, in Congo, ha annunciato che sono stati arrestati i presunti assassini del diplomatico, del carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista del Pam Mustafa Milambo , assassinati lo scorso 22 febbraio. Sul web circolano alcuni video che li mostrano negli istanti subito ...I presunti assassini di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso a Goma il 22 febbraio dell’anno scorso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo, sono stati arres ...Prima svolta nelle indagini per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio nella Repubblica democratica del Congo. A quasi un anno dall'agguato in cui perse la ...