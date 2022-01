L’infinito non è infinito: l’Universo ha una barriera ai suoi confini (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E se l’Universo non fosse infinito come abbiamo sempre teorizzato? Negli ultimi anni si sta diffondendo in alcuni scienziati una nuova ipotesi. La chiamano la teoria della bolla intergalattica… Di cosa si tratta? l’Universo è davvero infinito? (Pixabay) – curiosauro.itL’infinito nello Spazio l’Universo è infinito. Così la pensa la scienza da più di cinquecento anni. Da Giordano Bruno in poi, insomma, tutti gli scienziati si sono uniformati a questo punto di vista. Anzi, si immagina che l’Universo sia in continua espansione. E proprio da questo problema è scaturita una nuova teoria alternativa. Uno studio svizzero ha cercato infatti di dimostrare che sarebbe insensato continuare a misurare la velocità di espansione ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E senon fossecome abbiamo sempre teorizzato? Negli ultimi anni si sta diffondendo in alcuni scienziati una nuova ipotesi. La chiamano la teoria della bolla intergalattica… Di cosa si tratta?è davvero? (Pixabay) – curiosauro.itnello Spazio. Così la pensa la scienza da più di cinquecento anni. Da Giordano Bruno in poi, insomma, tutti gli scienziati si sono uniformati a questo punto di vista. Anzi, si immagina chesia in continua espansione. E proprio da questo problema è scaturita una nuova teoria alternativa. Uno studio svizzero ha cercato infatti di dimostrare che sarebbe insensato continuare a misurare la velocità di espansione ...

