La Polizia denuncia un 40enne per un post offensivo su David Sassoli. È il gestore di un canale No Vax. Aveva attribuito la morte del presidente dell'Europarlamento ai vaccini, definendola una buona notizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Polizia di Stato, nell'ambito di un monitoraggio della rete internet e dei social network (con l'hashtag #nessunacorrelazione), in occasione della scomparsa del presidente dell'Europarlamento David Sassoli (leggi l'articolo), ha accertato la pubblicazione di numerosi messaggi con contenuti d'odio (leggi l'articolo), ispirati da teorie complottiste e No Vax secondo le quali Sassoli sarebbe morto a causa del vaccino anti-Covid. "Tra i vari messaggi che hanno acquisito il carattere della 'viralità' per il contenuto particolarmente sprezzante e lesivo della memoria del defunto presidente del Parlamento Europeo – scrive in una nota la Polizai -, ripreso anche dai principali organi di stampa, era emerso quello pubblicato dall'account 'Ugo Fuoco', che testualmente ...

