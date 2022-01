Isola dei Famosi 2022: svelati i nomi dei primi concorrenti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A Marzo nemmeno il tempo di archiviare il Grande Fratello Vip che su Canale 5 sarà ai nastri di partenza la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Anche quest'anno al timone del programma ci sarà Ilary Blasi che sarà affiancata da due opinionisti. Salvo colpi di scena dell'ultimo momento già si conosce i loro nomi. A fianco della moglie di Francesco Totti troveremo Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Due personaggi che non le mandano a dire e senza peli sulla lingua. In attesa che a Marzo si proceda con il via del programma iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni anche sui concorrenti che approderanno in Honduras. In anteprima a fare i primi nomi ci ha pensato Tvblog. In realtà sono due coppie che parteciperanno come concorrenti unici, proprio allo stesso modo del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A Marzo nemmeno il tempo di archiviare il Grande Fratello Vip che su Canale 5 sarà ai nastri di partenza la nuova edizione dell'dei. Anche quest'anno al timone del programma ci sarà Ilary Blasi che sarà affiancata da due opinionisti. Salvo colpi di scena dell'ultimo momento già si conosce i loro. A fianco della moglie di Francesco Totti troveremo Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Due personaggi che non le mandano a dire e senza peli sulla lingua. In attesa che a Marzo si proceda con il via del programma iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni anche suiche approderanno in Honduras. In anteprima a fare ici ha pensato Tvblog. In realtà sono due coppie che parteciperanno comeunici, proprio allo stesso modo del ...

