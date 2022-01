“Io non c’ero”. Ma Sophie Codegoni poi ha saputo tutto. E ora distrugge l’amica della Casa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sempre più ai ferri corti Sophie Codegoni e Jessica Selassiè al GF Vip. Fino a qualche giorno fa erano amiche poi la situazione è precipitata. Un rapporto che si è andato progressivamente esaurendo dopo l’entrata di Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore si è avvicinato alla 21enne, ma piace molto anche alla principessa. Durante l’ultima puntata del reality è entrata la mamma di Sophie Codegoni, la signora Valeria, che ha messo in guardia la figlia dall’amicizia con Jessica Selassiè. “La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l’una dall’altra”. Poi la mamma ha rincuorato la figlia spingendola ad andare avanti nel suo percorso: “Sono venuta qua per darti una carica, forza, aprire i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sempre più ai ferri cortie Jessica Selassiè al GF Vip. Fino a qualche giorno fa erano amiche poi la situazione è precipitata. Un rapporto che si è andato progressivamente esaurendo dopo l’entrata di Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore si è avvicinato alla 21enne, ma piace molto anche alla principessa. Durante l’ultima puntata del reality è entrata la mamma di, la signora Valeria, che ha messo in guardia la figlia dall’amicizia con Jessica Selassiè. “La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l’una dall’altra”. Poi la mamma ha rincuorato la figlia spingendola ad andare avanti nel suo percorso: “Sono venuta qua per darti una carica, forza, aprire i ...

