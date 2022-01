Incidente per Giulia Stabile. La ballerina è assente ad Amici: “ho fatto danno…” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giulia Stabile è stata assente alla scorsa puntata di Amici a causa di un Incidente di cui è stata vittima. Vediamo cosa è accaduto Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ? (@giugiulola) Giulia Stabile è uno dei personaggi più amati del momento. Ha partecipato e vinto alla scorsa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è stataalla scorsa puntata dia causa di undi cui è stata vittima. Vediamo cosa è accaduto Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@giugiulola)è uno dei personaggi più amati del momento. Ha partecipato e vinto alla scorsa L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Corriere : Castelfranco Emilia, incidente in A1 per Fabrizio Corona: illeso - igorzornetta : @MaryDeBe72 @scramentu @MichelaMeloni1 @Dodajoya Operazioni URGENTI rinviate ? Al massimo rinvieranno quelle non ur… - annalisapanello : RT @JohannesBuckler: Roald Dahl, pilota di Hurricane nell’80° Sqd. di stanza in Egitto, dopo esser rimasto coinvolto in incidente nel deser… - caputmundiHeidi : RT @AngeloAmbroset: Un incidente involontario mette a rischio legami affettivi che sembravano saldi: l'anima si isola in un cupo silenzio.… - kalidu1926 : cerchi di essere sereno e sai che dopo l'incidente la tua vita non sarà mai più come prima anche se i danni sono li… -