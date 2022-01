Il “presente infinito” di Pedullà, un grande intellettuale calabrese. INTERVISTA (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al compimento dei novant’anni di Walter Pedullà è stata pubblicata la sua autobiografia “Il pallone di stoffa. Memorie di un nonagenario” , su sollecitazione dell’editore Rizzoli. Un viaggio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al compimento dei novant’anni di Walterè stata pubblicata la sua autobiografia “Il pallone di stoffa. Memorie di un nonagenario” , su sollecitazione dell’editore Rizzoli. Un viaggio...

Advertising

SemplicementeGL : RT @Anto70007062: 'Tutto il cielo e tutta la terra si concentrano in questo nostro presente povero, ma abitato, profondo, infinito..' Lu… - Anto70007062 : RT @Anto70007062: 'Tutto il cielo e tutta la terra si concentrano in questo nostro presente povero, ma abitato, profondo, infinito..' Lu… - Anto70007062 : RT @antoniolove1951: @Anto70007062 Siamo noi “dono” di questo di questo mondo infinito… Diventiamo e restiamo dono di questo nostro povero… - antoniolove1951 : RT @Anto70007062: @antoniolove1951 Antonio...grazie?? ?? Noi spesso siamo tentati a rinunciare a vivere pienamente il presente perché incant… - BarbiniIvana : RT @Anto70007062: 'Tutto il cielo e tutta la terra si concentrano in questo nostro presente povero, ma abitato, profondo, infinito..' Lu… -