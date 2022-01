Giacomo Urtis ha frequentato un ex tronista di Uomini e Donne? Arriva lo scoop bomba sull’ex fidanzato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Di recente il gieffino Giacomo Urtis ha monopolizzato l’attenzione degli esperti di gossip a causa delle sue enigmatiche dichiarazioni sul suo ex fidanzato che, stando a quanto dichiarato dal chirurgo, era famoso e ha avuto seri problemi con la giustizia (al punto da finire in carcere per qualche tempo). Mentre tutti hanno pensato che il vippone misterioso fosse Fabrizio Corona, in queste ore un noto portale ha lanciato un’indiscrezione bomba sull’identità dell’uomo. Giacomo Urtis, l’uomo misterioso potrebbe essere un volto noto di Uomini e Donne Da qualche giorno il mondo del gossip si è interessato più del solito alle vicende del Grande Fratello Vip per le dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis su un vip con cui ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Di recente il gieffinoha monopolizzato l’attenzione degli esperti di gossip a causa delle sue enigmatiche dichiarazioni sul suo exche, stando a quanto dichiarato dal chirurgo, era famoso e ha avuto seri problemi con la giustizia (al punto da finire in carcere per qualche tempo). Mentre tutti hanno pensato che il vippone misterioso fosse Fabrizio Corona, in queste ore un noto portale ha lanciato un’indiscrezionesull’identità dell’uomo., l’uomo misterioso potrebbe essere un volto noto diDa qualche giorno il mondo del gossip si è interessato più del solito alle vicende del Grande Fratello Vip per le dichiarazioni fatte dasu un vip con cui ...

Advertising

frareal_b : RT @Soleil_Alex_: @AXBproduction Dice Giacomo che tu e tua moglie siete 2 Fake, e voi siete amici...a chi dobbiamo credere?? #AlexBelli #So… - Soleil_Alex_ : @AXBproduction Dice Giacomo che tu e tua moglie siete 2 Fake, e voi siete amici...a chi dobbiamo credere??… - poserxs : RT @martasullenubi: Giacomo Urtis a Manila riguardo il teatrino: “Devi vedere le cose non come la casalinga del paese ma con gli occhi di u… - ManuMaz8 : Vota sotto chi vuoi salvare tra Davide, Federica, Jessica e Valeria Marini-Giacomo Urtis per il televoto della pros… - Fabs006 : RT @martasullenubi: Giacomo Urtis a Manila riguardo il teatrino: “Devi vedere le cose non come la casalinga del paese ma con gli occhi di u… -