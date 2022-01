Covid, Consulcesi: “Operatori sanitari allo stremo tra turni massacranti e minacce no vax (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono passati due anni dall’inizio della pandemia, ma la musica è cambiata poco. Non c’è tregua per gli Operatori sanitari che, oltre a dover gestire ancora carichi di lavoro disumani, si ritrovano a dover subire pressioni e minacce dal popolo no vax. “Da quando è scoppiata la quarta ondata siamo stati sommersi da segnalazioni da parte di Operatori sanitari: doppi turni non retribuiti, pressioni e minacce da parte dei no vax”, riferisce Massimo Tortorella, presidente Consulcesi. Nel mirino i medici che lavorano negli ospedali, ma anche i medici di famiglia. “Di recente abbiamo fornito consulenza ad un medico di medicina generale – racconta Francesco Del Rio, avvocato di Consulcesi & Partners – che lamentava il fatto di venir ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono passati due anni dall’inizio della pandemia, ma la musica è cambiata poco. Non c’è tregua per gliche, oltre a dover gestire ancora carichi di lavoro disumani, si ritrovano a dover subire pressioni edal popolo no vax. “Da quando è scoppiata la quarta ondata siamo stati sommersi da segnalazioni da parte di: doppinon retribuiti, pressioni eda parte dei no vax”, riferisce Massimo Tortorella, presidente. Nel mirino i medici che lavorano negli ospedali, ma anche i medici di famiglia. “Di recente abbiamo fornito consulenza ad un medico di medicina generale – racconta Francesco Del Rio, avvocato di& Partners – che lamentava il fatto di venir ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid, Consulcesi: 'Operatori sanitari allo stremo tra turni massacranti e minacce no vax - - SanitaInf : Covid-19, Consulcesi: «Operatori sanitari allo stremo, tra turni massacranti e minacce da no vax» - StraNotizie : Covid-19, Consulcesi: «Operatori sanitari allo stremo» - StraNotizie : Covid, Consulcesi: 'Operatori sanitari allo stremo tra turni massacranti e minacce no vax - ConsulcesiGroup : Post #Covid_19, ci troveremo ad affrontare le conseguenze. Per Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo e… -