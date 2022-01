Corsport: per Insigne la missione è tornare per la Salernitana (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, uscito nella gara contro la Sampdoria per una lesione distrattiva di basso grado all’adduttore destro, si sta impegnando per tornare a disposizione di Spalletti già nella gara di domenica contro la Salernitana. Il suo futuro è già scritto, ma prima di salutare il Napoli, la sua città ha intenzione di lasciare il segno Ecco perché dopo aver saltato anche la gara di andata per un affaticamento il suo obiettivo adesso è giocare domenica L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli, Lorenzo, uscito nella gara contro la Sampdoria per una lesione distrattiva di basso grado all’adduttore destro, si sta impegnando pera disposizione di Spalletti già nella gara di domenica contro la. Il suo futuro è già scritto, ma prima di salutare il Napoli, la sua città ha intenzione di lasciare il segno Ecco perché dopo aver saltato anche la gara di andata per un affaticamento il suo obiettivo adesso è giocare domenica L'articolo ilNapolista.

