“C’è la conferma”. Bomba su Filippo Bisciglia: notizia più bella non poteva esserci (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I suoi fan volevano probabilmente sentire solamente questa notizia e non avrebbero accettato altre comunicazioni. Certo, al momento manca solo l’ufficialità, ma i seguaci di Filippo Bisciglia possono cominciare a preparare lo champagne, infatti molto presto potrebbero festeggiare la grandiosa notizia in maniera certa. Si aspettano anche alcune sue dichiarazioni, ma sta di fatto che le ultime indiscrezioni sono decisamente molto forti e fanno davvero sognare a occhi aperti. Parlando di Filippo Bisciglia, si era paventata la possibilità di una sua partecipazione al ‘GF Vip’. A svelare come stanno davvero le cose, e sulla possibile presenza nel reality show, ci ha pensato la compagna Pamela Camassa. Intervistata da SuperGuidaTv, ha ammesso: “Filippo è un tipo molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I suoi fan volevano probabilmente sentire solamente questae non avrebbero accettato altre comunicazioni. Certo, al momento manca solo l’ufficialità, ma i seguaci dipossono cominciare a preparare lo champagne, infatti molto presto potrebbero festeggiare la grandiosain maniera certa. Si aspettano anche alcune sue dichiarazioni, ma sta di fatto che le ultime indiscrezioni sono decisamente molto forti e fanno davvero sognare a occhi aperti. Parlando di, si era paventata la possibilità di una sua partecipazione al ‘GF Vip’. A svelare come stanno davvero le cose, e sulla possibile presenza nel reality show, ci ha pensato la compagna Pamela Camassa. Intervistata da SuperGuidaTv, ha ammesso: “è un tipo molto ...

Advertising

riotta : Il tweet unitario @robersperanza @EnricoLetta @GiuseppeConteIT conferma che in realtà c'è una regia per il #Quirinale - _1rosas_ : @VannaiolaGabry @AliGhe86 @aphrodya Quei like a suo tempo io li ho interpretati come segno di stima nei confronti d… - gilnar76 : Il d.s. del Cagliari conferma: c’è la notizia su Nahitan Nandez #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Il d.s. del Cagliari conferma: c’è la notizia su Nahitan Nandez - giomo2 : RT @riotta: Il tweet unitario @robersperanza @EnricoLetta @GiuseppeConteIT conferma che in realtà c'è una regia per il #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : C’è conferma Mascherine Ffp2 a bambini e studenti: dove servono, sono certificate, fanno male alla salute? Corriere della Sera