Amici, gravi minacce per Sangiovanni: paura per il cantante e Giulia Stabile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mancano ormai pochi giorni al debutto al Festival di Sanremo per Sangiovanni, il giovanissimo cantante venuto alla ribalta con “Amici 20”. Ma lui stesso rivela: “Sono stato minacciato assieme a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mancano ormai pochi giorni al debutto al Festival di Sanremo per, il giovanissimovenuto alla ribalta con “20”. Ma lui stesso rivela: “Sono stato minacciato assieme a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Matteo721548991 : @Valenti51545141 @cripto2001 Come è una botta di fortuna che io non conosca nessuno che abbia avuto effetti avversi… - lebossdu972 : RT @alexandre19935: Amici miei non sono un medico ma un vaccino protegge dai casi gravi di una malattia che non cura! Grazie alla ricerca… - _kaanozkan_ : RT @alexandre19935: Amici miei non sono un medico ma un vaccino protegge dai casi gravi di una malattia che non cura! Grazie alla ricerca… - Jonas_Merkur : RT @alexandre19935: Amici miei non sono un medico ma un vaccino protegge dai casi gravi di una malattia che non cura! Grazie alla ricerca… - hotsexymuscles : RT @alexandre19935: Amici miei non sono un medico ma un vaccino protegge dai casi gravi di una malattia che non cura! Grazie alla ricerca… -