Val d'Aosta da rosso. "Tragedia per noi" (Di martedì 18 gennaio 2022) Scendono i contagi come sempre nel bollettino del lunedì che sconta un minor numero di tamponi effettuati Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) Scendono i contagi come sempre nel bollettino del lunedì che sconta un minor numero di tamponi effettuati

Advertising

F1r3st0rm1979 : .@Agenzia_Ansa Il giorno che imparerete a scrivere il nome della Regione VALLE D'AOSTA sarà sempre troppo tardi. No… - ZenatiDavide : Val d’Aosta a un passo dalla zona rossa: “Una tragedia, la zona rossa sarebbe una tragedia…”. Il presidente della… - IMAjAZmedia : @AzzurraBarbuto Forse perché la Val d’Aosta ha la percentuale più bassa dì vaccinati in tutta Italia..forse, ?? - SaCe86 : Record di dosi in sette giorni Val d'Aosta rischia il rosso - ZerbettoGiacomo : @GiovanniToti @RaiTre Val d'Aosta con 7 posti occupati. In merito. Sulla distinzione tra persone vaccinate e no, la… -