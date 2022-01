Vaccini, Marco Cavaleri (Ema): “Quarta dose ragionevole in soggetti vulnerabili con il sistema immunitario indebolito” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito e che hanno ricevuto già tre dosi, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie prendessero in considerazione la somministrazione di una Quarta dose“. Lo ha suggerito Marco Cavaleri, responsabile per i Vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante un briefing video con la stampa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Nelle persone congravementee che hanno ricevuto già tre dosi, sarebbeche le autorità sanitarie prendessero in considerazione la somministrazione di una“. Lo ha suggerito, responsabile per idell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante un briefing video con la stampa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

