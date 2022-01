Usr Lazio, Pinneri riceverà studenti oggi pomeriggio (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Alle 15:30 una delegazione di studenti e studentesse sarà ricevuta dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, Rocco Pinneri. Lo fanno sapere gli studenti del movimento della ‘Lupa’, che ieri hanno organizzato un presidio davanti l’ufficio di via Frangipane per chiedere un confronto in seguito ai numerosi provvedimenti disciplinari e alle denunce degli studenti che hanno preso parte alle proteste dei mesi scorsi. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Alle 15:30 una delegazione die studentesse sarà ricevuta dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale del, Rocco. Lo fanno sapere glidel movimento della ‘Lupa’, che ieri hanno organizzato un presidio davanti l’ufficio di via Frangipane per chiedere un confronto in seguito ai numerosi provvedimenti disciplinari e alle denunce degliche hanno preso parte alle proteste dei mesi scorsi. (Agenzia Dire)

