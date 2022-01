Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 18 c’è un microfono Giuliano Ferrigno Grillo fondatore del MoVimento 5 Stelle indagato dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittima Moby dell’armatore Vincenzo hanno dato anche l’armatura indagato per lo stesso reato Sono in corso perquisizioni e sequestri di documenti da parte della Guardia di Finanza di Milano attività delle Fiamme Gialle si sta concentrando sulle società riconducibili fondatore del Movimento anche gli uffici l’armatore vengono sottoposti a perquisizione da parte della Guardia di Finanza l’accordo della compagnia di navigazione attualmente in concordato preventivo con la beppegrillo.it nel 2018/19 prevedeva un compenso di €120000 l’anno per 2 anni per uno spot al mese ...