Uccise figlio di 3 mesi | condanna ridotta a 8 anni in appello

Advertising

MariM64768014 : @PaoloPichierri @corobi @ilsabino1994 Ma come per ogni sistema, a sbagliare sono gli uomini. Stalin fu un despota ,… - lametino : Uccise imprenditore agricolo e figlio nel Crotonese, condannato all`ergastolo - - MMastrantuono : RT @mariobianchi18: Il #10gennaio 1869 nasceva Grigorij Efimovic Novy alias #Rasputin. Sguardo magnetico e allucinato, grande carisma sulla… - ilquotidianoweb : Uccise padre e figlio nel Crotonese, Annunziato Le Rose condannato all’ergastolo - Telebari : Travolse e uccise mamma e figlio sull’A14 a Giovinazzo: 45enne rischia un anno di carcere - #Bari #Notizie -… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccise figlio

euronews Italiano

Ha sempre sostenuto di avere agito con la "mente oscurata" e di "non sapere spiegare cosa sia successo", ma sicuramente "non volevo uccidere mio, non ho mai pensato di farlo" perché, ha ...... anche se siamo e saremo sempre vicini alle famiglie delle 29 persone rimastedalla valanga. ... Il loro, Edoardo, si è salvato; Domenico Di Michelangelo (41 anni), poliziotto di Osimo e ...Morta la cantante Hana Horkà. Si era contagiata volontariamente per non fare il vaccino ed ottenere il Green Pass.La prima Corte d'assise d'appello di Catania ha ridotto da dieci a otto anni di reclusione la condanna di Valentina Ferlauto, la 30enne accusata di avere ucciso, nel 2018, il proprio figlio di tre mes ...