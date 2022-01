Test Covid-19 fai-da-te: nasali, salivari e sierologici. Quali sono i migliori e dove acquistarli (Di martedì 18 gennaio 2022) La curva crescente dei contagi, la variante Omicron e la paura generale di prendere il Covid, che significa isolamento forzato, hanno spinto sempre più persone alla cautela, agli atteggiamenti prudenti e coscienziosi ma anche a controlli più frequenti, effettuati spesso grazie all’uso dei kit di tamponi casalinghi, pratici perché economici e in grado di fornire un risultato in pochi minuti. Attenzione però: la premessa necessaria da fare è che questo genere di tamponi non sostituisce quelli rapidi da effettuare in farmacia o quelli molecolari, perché la loro affidabilità non è sempre elevatissima e sono molti i casi di falsi positivi o negativi rilevate. Questi tamponi servono dunque più che altro per avere un’idea “preliminare”, ma dovrebbero essere accompagnati da un successivo check effettuato con altro tipo di Test antigenico o ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 18 gennaio 2022) La curva crescente dei contagi, la variante Omicron e la paura generale di prendere il, che significa isolamento forzato, hanno spinto sempre più persone alla cautela, agli atteggiamenti prudenti e coscienziosi ma anche a controlli più frequenti, effettuati spesso grazie all’uso dei kit di tamponi casalinghi, pratici perché economici e in grado di fornire un risultato in pochi minuti. Attenzione però: la premessa necessaria da fare è che questo genere di tamponi non sostituisce quelli rapidi da effettuare in farmacia o quelli molecolari, perché la loro affidabilità non è sempre elevatissima emolti i casi di falsi positivi o negativi rilevate. Questi tamponi servono dunque più che altro per avere un’idea “preliminare”, ma dovrebbero essere accompagnati da un successivo check effettuato con altro tipo diantigenico o ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | Arriva il tampone 'sospeso' nel Napoletano. Per chi non può permettersi il costo di fare spesso il test Covi… - GuidoDeMartini : Sanchez: 'Il Covid è meno letale, trattiamolo come l’influenza'. Secondo il Pais, il prossimo passo del governo spa… - Agenzia_Ansa : Cambia il conteggio dei ricoveri per Covid. I ricoverati per cause diverse dal virus, risultati positivi al test ma… - AseroGiovanna : RT @suxzap: Quindi @robersperanza 1 ragazzo che muoia positivo alla #Covid_19 Non è accettabile. (sotto i 40 anni sono morti dall' inizio i… - TgrRaiSicilia : Bollettino Covid in calo i contagi Crescono i ricoveri - TGR Sicilia -