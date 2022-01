Tenera è la notte dei Rats | tra chitarre e testi crepuscolari

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Se continuano ad uscire dischi e libri sul punk e sul post punk di casa nostra è perché si sente la necessità di mappare e sondare i territori di quell’età dell’oro per comprendere (o esorcizzare) l’oggi, intuendo come l’insofferenza, le energie e la voglia di cambiamento furono uno dei motori (anche) della musica. Canzoni come segni tangibili dell’intelligenza musicale e della libertà di sperimentazione senza compromessi, avanguardia e dedizione di quando il denaro non aveva occupato ogni interstizio. I… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Oia35494913 : @PasqualeTotaro @ORQUIDEABLANCA @marialves53 @PrestiDaniela @RosariaMirage @StefaniaVentu16 @lissablu68… - AnnaMar90949897 : RT @AnnaMar90949897: @RobertaDalPra Buonanotte Roby amica carissima..come stai tutto ok? Ti saluto e ti auguro una dolce notte ..un'abbrac… - AnnaMar90949897 : @RobertaDalPra Buonanotte Roby amica carissima..come stai tutto ok? Ti saluto e ti auguro una dolce notte ..un'abb… - Titas37 : RT @Petra71301259: Dolcissimo..dipinto.. che fa augurare …. una tenera buona notte caro Gerard..?????????? - licprospero : @PasqualeTotaro Tenera notte caro Pasquale a domani????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tenera notte

Il Manifesto

Potrò mai raccontare una favola così "e scellerata " a mia figlia, nata a Comiso (città di ... lain cui sazi e stregati tornammo dal campo di fave " era stata unadi insonnia ...... concorrente del Grande Fratello Vip che questa sera riceverà nella Casa unasorpresa. Mia, ... Io facevo le serate a Bari, finivo alle tre di, poi prendevo il primo aereo per starle vicino. ...Note sparse. Esce solo in vinile per la Spittle Records il secondo disco - mai pubblicato prima - della band emiliana Se continuano ad uscire dischi e libri sul punk e sul post punk di casa nostra è p ...Giro del mondo in sette assaggi fra Vietnam, Australia, Giappone, Corea e Svizzera: pomodoro liquefatto, mozzarella come colla e spezie a go-go. Tanta ...