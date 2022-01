Serie C-Girone C: le designazioni arbitrali del 23esimo turno (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutti i match verranno disputati domenica 23 gennaio, ad eccezione di Catanzaro-Palermo che andrà in scena lunedì 24 Leggi su mediagol (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutti i match verranno disputati domenica 23 gennaio, ad eccezione di Catanzaro-Palermo che andrà in scena lunedì 24

Advertising

Eurosport_IT : MVP, miglior italiano, miglior giovane, miglior coach e tanti altri! ?????? Il girone d’andata di LBA Serie A è finito… - Lisu_9x : @junior_22x @1STDarkAngels @NewsProclub @OffSideOfficiaI Forse saremmo arrivati fino in fondo, in un girone poco po… - mariocastelli : Ad Eurosport ci siamo divertiti ad assegnare i premi di metà stagione. Alla fine del giro di votazioni (molto più r… - MRB_it : ?? | Le designazioni arbitrali della 23a Giornata del girone C di Serie C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC #SerieCGironeC - NotiziarioC : Serie D Girone E, punti da situazioni di svantaggio: Unipomezia battistrada -