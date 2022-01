Roma, senti Kamara: «Addio al Marsiglia possibile» (Di martedì 18 gennaio 2022) La Roma pensa sempre al centrocampista Kamara del Marsiglia: lo stesso giocatore apre all’Addio La Roma sta cercando un altro centrocampista per completare il reparto. Prima ci deve essere la cessione di Diawara per liberare un posto. I giallorossi seguono sempre la pista Kamara del Marsiglia. Lo stesso giocatore avrebbe aperto ad un possibile Addio con le sue parole «Un mio Addio a gennaio dal Marsiglia è possibile». La Roma attende e spera. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Lapensa sempre al centrocampistadel: lo stesso giocatore apre all’Lasta cercando un altro centrocampista per completare il reparto. Prima ci deve essere la cessione di Diawara per liberare un posto. I giallorossi seguono sempre la pistadel. Lo stesso giocatore avrebbe aperto ad uncon le sue parole «Un mioa gennaio dal». Laattende e spera. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

