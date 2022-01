Return to play e protocollo Serie A, c’è il via libera del Ministero della Salute (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Ministero della Salute ha definitivamente approvato il nuovo protocollo salva campionati e il Return to play per gli atleti dilettanti C’è finalmente il via libera per il Return to play e per il nuovo protocollo per i campionati professionistici. L’ok definitivo è arrivato dal Ministero della Salute dopo il parere positivo del CTS. Per quel che riguarda il protocollo, confermato il 35% di positivi come dead-line per rinviare una partita. Mentre per quel che riguarda il ritorno in campo per atleti dilettanti, basteranno 7 giorni dalla negatività (invece di 30) per effettuare la visita medica agonistica e, dopo l’idoneità, tornare in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilha definitivamente approvato il nuovosalva campionati e iltoper gli atleti dilettanti C’è finalmente il viaper iltoe per il nuovoper i campionati professionistici. L’ok definitivo è arrivato daldopo il parere positivo del CTS. Per quel che riguarda il, confermato il 35% di positivi come dead-line per rinviare una partita. Mentre per quel che riguarda il ritorno in campo per atleti dilettanti, basteranno 7 giorni dalla negatività (invece di 30) per effettuare la visita medica agonistica e, dopo l’idoneità, tornare in ...

